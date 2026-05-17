Drei Attacken in zwei Tagen: Randalierer beißen Polizisten in Oberschenkel und Arm

Augsburg/Nürnberg/Bernried - Gleich dreimal haben betrunkene oder psychisch auffällige Randalierer binnen zwei Tagen Polizisten in Bayern während ihrer Festnahme gebissen.

Dreimal wurden Polizisten in Bayern gebissen. Die Täter wurden festgenommen. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Den ersten Fall gab es am Freitag, gegen 9.45 Uhr, in Augsburg: Die Polizei wurde vormittags in die Bahnhofstraße gerufen, wo ein 43-jähriger Mann Passanten belästigte und sich gegenüber den Beamten aggressiv zeigte.

Als diese ihn fixierten, biss er einen Polizisten. Zwei Beamte verletzten sich bei dem Einsatz Polizeiangaben zufolge leicht. Der 43-Jährige wurde nach einer Blutentnahme wegen eines psychischen Ausnahmezustands in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

In der Nacht zum Samstag, gegen 2.30 Uhr, folgte der nächste Fall in Nürnberg: Ein 26-Jähriger hatte laut Mitteilung in einem Rettungswagen nahe einer Diskothek randaliert und ein Funkgerät zerstört. Als Beamte ihn festnahmen und fesselten, biss er einem 23-jährigen Polizisten in den Oberschenkel.

Der Beamte kam ins Krankenhaus, der Randalierer wurde in eine Fachklinik gebracht. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel, Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.