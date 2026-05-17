Polizei nach Explosion in Düsseldorf ratlos: "Es sind sehr viele Fragezeichen momentan"
Von Volker Danisch
Düsseldorf - Nach der heftigen Explosion in der Nacht zu Samstag am Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in Düsseldorf mit zahlreichen Trümmerteilen ermittelt die Polizei weiterhin in alle Richtungen.
Es gebe momentan allerdings keine Hinweise darauf, dass diese Explosion im Zusammenhang mit ähnlichen Ereignissen in der Vergangenheit in Düsseldorf oder auch anderen NRW-Städten stehe, sagte ein Polizeisprecher.
Die Ermittlungen befänden sich allerdings noch in einer frühen Phase. "Es sind sehr viele Fragezeichen momentan", verdeutlichte er.
Die Beamten hätten die Spuren vor Ort gesichert, die gesamte Gegend abgesucht und Zeugen befragt, zählte er auf. Dies alles werde ausgewertet.
Das betroffene Haus sei weiter bewohnbar. Der Eigentümer wolle den Eingang provisorisch sichern.
Keine Verletzten bei heftiger Explosion in Düsseldorf-Eller
Anwohner im Stadtteil Eller hatten nach dem lauten Knall in der Nacht zum Samstag die Polizei alarmiert. Verletzt wurde bei der Explosion niemand.
Beispielsweise in Düsseldorf hatte es erst Ende November im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses eine Explosion mit einem Sachschaden gegeben. In Köln hatte es einen Sprengstoffanschlag gegeben. Dabei prüfen die Ermittler unter anderem mögliche Verbindungen zur organisierten Kriminalität.
Titelfoto: David Young/dpa