Polizei ermittelt nach Attacke in Disko: 19-Jähriger kommt mit Stichverletzungen in Klinik
Halle (Saale) - Nachdem sich ein 19-Jähriger mit Stichverletzungen in einem Krankenhaus in Halle gemeldet hatte, ermittelt nun die Polizei wegen einer Auseinandersetzung in einer Diskothek.
Wie die Behörde am Sonntag mitteilte, war der Syrer gegen 2.10 Uhr am Morgen in die Klinik gekommen.
Zuvor soll er in eine Auseinandersetzung in einer Disko in der Hallenser Innenstadt verwickelt gewesen sein. Dort war es offenbar zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Der 19-Jährige sei dabei zu Boden gegangen und anschließend im Gedränge getreten worden.
Erst später, nachdem er die Lokalität verlassen hatte, habe er die Verletzungen festgestellt.
Die Polizei versucht nun, den Fall aufzuklären.
Dazu wurde auch eine Beschreibung des unbekannten Tatverdächtigen veröffentlicht. Dieser wird als männlich, circa 21 bis 22 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank, mit Drei-Tage-Bart und weißem T-Shirt beschrieben.
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