Polizei ermittelt nach Attacke in Disko: 19-Jähriger kommt mit Stichverletzungen in Klinik

Halle (Saale) - Nachdem sich ein 19-Jähriger mit Stichverletzungen in einem Krankenhaus in Halle gemeldet hatte, ermittelt nun die Polizei wegen einer Auseinandersetzung in einer Diskothek.

In einer Diskothek in der Hallenser Innenstadt soll es in der Nacht zu Sonntag zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der ein 19-Jähriger Stichverletzungen erlitt. (Symbolbild) © kowit1982/123RF

Wie die Behörde am Sonntag mitteilte, war der Syrer gegen 2.10 Uhr am Morgen in die Klinik gekommen.

Zuvor soll er in eine Auseinandersetzung in einer Disko in der Hallenser Innenstadt verwickelt gewesen sein. Dort war es offenbar zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Der 19-Jährige sei dabei zu Boden gegangen und anschließend im Gedränge getreten worden.

Erst später, nachdem er die Lokalität verlassen hatte, habe er die Verletzungen festgestellt.

Die Polizei versucht nun, den Fall aufzuklären.