03.12.2023 11:00 Drei Etagen geflutet: Schaden in Millionenhöhe an Uni Jena

Unbekannte haben in der Friedrich-Schiller-Universität in Jena einen Schaden in Millionenhöhe verursacht.

Von Christian Rüdiger

Jena - Unbekannte haben in der Friedrich-Schiller-Universität in Jena einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Der entstandene Schaden an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena ist enorm. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa Die Tat ereignete sich laut Polizeiangaben wohl zwischen 24. November und 26. November. Den Erkenntnissen nach hatten die Unbekannten den Wasserhahn unterhalb des Waschbeckens im Hörsaal des Instituts für Festkörperphysik offenbar absichtlich aufgedreht gelassen. Dadurch wurden insgesamt drei Etagen des Gebäudes geflutet. Hier entstand ein Schaden an der Gebäudesubstanz und technischen Geräten. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf über eine Million Euro beziffert. Die Ermittlungen bezüglich der Täter laufen.

