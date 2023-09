03.09.2023 16:50 Drei Geldautomaten in Sachsen-Anhalt aufgebrochen: Waren es Wiederholungs-Täter?

Am Wochenende sind drei Geldautomaten in Sachsen-Anhalt gesprengt worden. Zwar kamen die Täter in keinem der Fälle an Geld, sie verursachten aber Sachschaden.

Von Lena Schubert

Sülzetal/Magdeburg - Am Wochenende sind drei Geldautomaten in Sachsen-Anhalt beschädigt worden. Zwar kamen die Täter in keinem der Fälle an Geld, sie verursachten aber erheblichen Sachschaden. An einem Wochenende wurden an gleich drei verschiedenen Orten Geldautomaten beschädigt. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa Am späten Samstagabend hatten bislang unbekannte Täter versucht, in eine Bankfiliale in Altenweddingen im Landkreis Börde einzubrechen. Sie scheiterten dann aber am Öffnen der Geldautomaten und flüchteten ohne Beute, teilte das Polizeirevier Börde mit. Eine ähnliche Tat ereignete sich wenige Stunden später in Magdeburg. Am Moritzplatz versuchten die Täter ebenfalls einen Automaten aufzuhebeln, dadurch wurde jedoch ein Alarm ausgelöst, der die Polizei rief. Polizeimeldungen Unfall in Salzwedel: Autofahrer rast über Baumarktgelände! Die Maschine blieb heil und kann weiterhin genutzt werden, auch hier ging die Bande leer aus. Am Vortag hatten Automatensprenger ihr Glück im Landkreis Börde versucht, hinterließen aber lediglich eine verwüstete Bankfiliale. In Gröningen hinterließ die Täterbande eine zerstörte Bankfiliale. © Bildmontage: Polizeirevier Börde Die Polizei hat die Ermittlungen in allen drei Fällen aufgenommen.

