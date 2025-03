18.03.2025 09:11 Drei Menschen im Krankenhaus: Balkonbrand hat schwere Folgen für die Bewohner

Von Frederick Rook

Leverkusen - In der Nacht von Montag auf Dienstag stand in Leverkusen plötzlich der Balkon eines Mehrfamilienhauses in Flammen - mit schweren Folgen für die Bewohner. Aufgrund von erheblichen Brandschäden ist die betroffene Wohnung aktuell nicht mehr bewohnbar. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde die Leitstelle gegen 2.45 Uhr in der Früh über den Notruf durch mehrere Anrufer über das Brandereignis im Wohngebiet "Schöne Aussicht" informiert. Als die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, brannte der betroffene Balkon im zweiten Obergeschoss bereits in voller Ausdehnung. Der Rauch war zu diesem Zeitpunkt auch schon in das Gebäude vorgedrungen. Umgehend wurde eine Feuerbekämpfung durch einen Trupp unter Atemschutz über die angrenzende Wohnung eingeleitet. Zeitgleich löschte ein weiterer Trupp von außen. Polizeimeldungen Tatort "Kirche": So viel wurde 2024 aus Gotteshäusern in NRW geklaut Eine Person wurde durch Rauchgase leicht verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Zudem ist die Wohnung aufgrund der Brandschäden vorerst nicht mehr bewohnbar. Zwei weitere Menschen seien außerdem vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, da sie während des Einsatzes mit wenig Kleidung bei Minusgraden draußen vor dem Gebäude warten mussten. Wie es zu dem Feuer kam, ermittelt nun die Polizei. Insgesamt befanden sich rund 34 Einsatzkräfte und zwölf Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes der Stadt Leverkusen im Einsatz.

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa