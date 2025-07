Drei Straftaten in einer Nacht: Betrunkener landet hinter Gittern

Jena - Ein 41-Jähriger ist am Donnerstag in Jena mehrfach negativ aufgefallen. Die Polizei zog daraufhin Konsequenzen.

Alles in Kürze

Der 41-Jährige musste die Nacht hinter Gittern verbringen. (Symbolfoto) © Daniel Naupold/dpa

Zuerst hatte der verhaltensauffällige Mann seinen Mitbewohner geschlagen und sich dadurch das erste Strafverfahren eingehandelt.

Etwas später meldeten Zeugen, dass ein Betrunkener auf einem Baugerüst in Norden von Jena herumgeklettert. In diesem Fall handelte es sich um den 41-Jährigen. Laut Polizeiangaben hatte er seinen Schlüssel vergessen und belästigte mit starken Schlägen an die Fensterscheiben andere Bewohner.

Nachdem der Unruhestifter einen der Bewohner geschlagen hatte, griffen die Beamten durch und nahmen den Mann in Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern.

Der 41-Jährige verbrachte somit die Nacht hinter Gittern und konnte nicht nur über seine Taten nachdenken, sondern auch seinen Rausch ausschlafen.