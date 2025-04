06.04.2025 11:23 Drei Verletzte bei Wohnhausbrand, darunter auch ein Feuerwehrmann

Am Samstagabend kam es in der Hompeschstraße in Eschweiler (Landkreis Aachen) zu einem verheerenden Wohnhausbrand. Drei Menschen wurden dabei verletzt.

Von Frederick Rook

Eschweiler - Am Samstag kam es in der Hompeschstraße in Eschweiler (Landkreis Aachen) gegen 20.40 Uhr zu einem verheerenden Wohnhausbrand. Das Feuer war am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Hompeschstraße ausgebrochen. © NEWS5 / Joachim Kollednigg Wie die Polizei mitteilte, wurde die Leitstelle am Abend von einigen der noch anwesenden Personen im Gebäude über das Ereignis informiert. Als die Kameraden der Feuerwehr wenig später am Einsatzort eintrafen, brannten bereits zwei Etagen. Da klar war, dass jede Sekunde zählt, begannen die Floriansjünger sofort mit der Menschenrettung und der Brandbekämpfung. Zwei Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch ein Feuerwehrmann wurde im Zuge der Rettungsmaßnahmen verletzt. Ums Leben kam glücklicherweise niemand. Polizeimeldungen Kein Glück für Reisegruppe: Unfall mit sechs Verletzten nach Vorfahrtsfehler Nach etwa einer Stunde galt das Feuer dann auch offiziell als gelöscht und die Einsatzkräfte konnten auf ihre jeweiligen Wachen zurückkehren. Aufgrund der gravierenden Schäden ist das Gebäude vorerst nicht mehr zugänglich. Sämtliche Bewohner kamen erst einmal bei Freunden unter. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Titelfoto: NEWS5 / Joachim Kollednigg