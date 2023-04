Dreiste Diebe klauen Bagger für 200.000 Euro: Eine Kleinigkeit wird ihnen zum Verhängnis

Der Sattelzug mit drei der geklauten Maschinen wurde auf der A3 in der Nähe des etwa 350 Kilometer entfernten Regensburgs von der bayerischen Polizei gestoppt. © Polizeidirektion Mainz

Ein Sprecher der Mainzer Polizei berichtete am heutigen Donnerstag, was sich da in der Nacht auf den 14. April 2023 in Rheinhessen genau ereignet hatte.

Demnach war es den Tätern zunächst gelungen, den Zaun des Betriebsgeländes zu überwinden und die vier Maschinen im Wert von 200.000 Euro unbemerkt wegzufahren.

Noch in der Nacht fiel der Diebstahl allerdings auf und die Polizei wurde verständigt. Die Ermittler hatten dann schnell den Hersteller der geklauten Fahrzeuge kontaktiert: Er sollte die Ortungssysteme der Maschinen lokalisieren. Das gelang, da die Systeme weder entfernt noch unbrauchbar gemacht worden waren.

Einer der Bagger war nur wenige Hundert Meter von dem Betrieb entfernt in einem Feldweg abgestellt.

Bei den anderen drei Fahrzeugen konnten die Ermittler feststellen, dass sich diese in Bewegung befanden.