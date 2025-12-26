Dreiste Diebe lassen Festtags-Torten mitgehen

Görlitz - Da wurde wohl jemandem das Festmahl versaut.

Offenbar sah das Naschwerk zu verführerisch aus - weg war es! (Symbolbild) © 123rf/Atlas Studio

In der Nacht zu Heiligabend drangen Einbrecher über den Hinterhof in ein Haus an der Berliner Straße in Görlitz ein.

Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten, stahlen ein Fahrrad der Marke Cube und einen Fotodrucker.

Allerdings blieb es dabei nicht: Auch noch fünf Torten ließen die Einbrecher mitgehen!

Insgesamt hatte die Beute einen Wert von 1290 Euro.