Dreiste Diebe lassen Festtags-Torten mitgehen

In Görlitz haben Einbrecher mehrere Torten gestohlen.

Von Eric Hofmann

Görlitz - Da wurde wohl jemandem das Festmahl versaut.

Offenbar sah das Naschwerk zu verführerisch aus - weg war es! (Symbolbild)
Offenbar sah das Naschwerk zu verführerisch aus - weg war es! (Symbolbild)  © 123rf/Atlas Studio

In der Nacht zu Heiligabend drangen Einbrecher über den Hinterhof in ein Haus an der Berliner Straße in Görlitz ein.

Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten, stahlen ein Fahrrad der Marke Cube und einen Fotodrucker.

Allerdings blieb es dabei nicht: Auch noch fünf Torten ließen die Einbrecher mitgehen!

Insgesamt hatte die Beute einen Wert von 1290 Euro.

Zurück blieb ein Sachschaden von 300 Euro. Der Kriminaldienst hat nun die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

