Dreiste Diebe lassen Festtags-Torten mitgehen
Görlitz - Da wurde wohl jemandem das Festmahl versaut.
In der Nacht zu Heiligabend drangen Einbrecher über den Hinterhof in ein Haus an der Berliner Straße in Görlitz ein.
Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten, stahlen ein Fahrrad der Marke Cube und einen Fotodrucker.
Allerdings blieb es dabei nicht: Auch noch fünf Torten ließen die Einbrecher mitgehen!
Insgesamt hatte die Beute einen Wert von 1290 Euro.
Zurück blieb ein Sachschaden von 300 Euro. Der Kriminaldienst hat nun die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.
