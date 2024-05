Dreiste Diebe schlachten 6 Mercedes-Transporter aus: Eigentümer merken über Wochen nichts

Taucha - Das ist dreist! Diebe haben in Taucha nicht einfach nur Autos aufgebrochen und die Wertgegenstände darin geklaut, sie haben die Fahrzeuge regelrecht ausgeschlachtet.

Gleich sechs Transporter wurden auf einem Parkplatz in Taucha regelrecht ausgeschlachtet. © Daniel Große

Laut einer Polizeisprecherin sollen die Taten innerhalb der vergangenen rund drei Wochen auf einem Parkplatz der nordsächsischen Kleinstadt bei Leipzig verübt worden sein, nach TAG24-Informationen an der Gießereistraße.

Unbekannte waren dort zwischen dem 23. April, 13 Uhr, und dem gestrigen Mittwoch (15. Mai), 14 Uhr, in insgesamt sechs Mercedes-Transporter eingebrochen.

Sie klauten nicht nur eingebaute Navis, sondern auch Airbags, die Autobatterien und sogar die Fahrersitze, bevor sie vom Tatort flüchteten.

"Die Höhe des entstandenen Stehl- sowie Sachschaden konnte bisher nicht beziffert werden", so Sprecherin Therese Leverenz. Das Diebesgut sei aber zur Fahndung ausgeschrieben worden.

Ob die Täter in nur einer Aktion alle Fahrzeuge aufgebrochen hatten oder innerhalb der drei Wochen mehrfach an den Tatort zurückgekehrt waren, ist nicht bekannt. Fraglich ist außerdem, warum die Eigentümer der Transporter so lange nichts von dem Geschehen mitbekommen haben.