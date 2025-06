Prostituierte vergewaltigt und beraubt: Spezialkräfte nehmen 19-Jährigen fest

Darmstadt/Weiterstadt - Der Vorwurf der Vergewaltigung und des Raubs steht im Raum: Am heutigen Freitag rückten Spezialkräfte der Polizei im südhessischen Weiterstadt an und nahmen einen 19-Jährigen fest.

Spezialkräfte nahmen am Freitag einen jungen Mann in Weiterstadt fest - der 19-Jährige soll schon bald einem Haftrichter vorgeführt werden. (Symbolbild) © Montage: TAG24/Florian Gürtler, dpa/Boris Roessler, dpa/Marius Becker

Die Tat ereignete sich bereits am Sonntag in einem Hotel in Darmstadt, wie das Polizeipräsidium Südhessen und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Freitagnachmittag gemeinsam mitteilten.

Demnach steht der 19-Jährige im dringenden Verdacht, eine Prostituierte am späten Sonntagabend vergewaltigt und beraubt zu haben.

"Hierbei soll er auch mit einer Schusswaffe gedroht haben", ergänzte ein Sprecher.

Im Zuge der Ermittlungen der Darmstädter Kriminalpolizei geriet schnell der 19-Jährige in den Fokus der Beamten.

Die Beweise waren derart stark, dass die Staatsanwaltschaft Darmstadt einen Untersuchungshaftbefehl gegen den jungen Mann beim Amtsgericht Darmstadt erwirkte.