Dreiste Kaffee-Diebe: Durstiges Duo erbeutet Einkaufswagen voll schwarzem Gold

Oranienburg - Da brauchte jemand ganz dringend einen Koffeinkick: In einem Verbrauchermarkt in der Sachsenhausener Straße in Oranienburg haben Unbekannte gleich zweimal zugeschlagen – und dabei ganze Einkaufswagen voller Kaffeepackungen gestohlen.

Die Polizei Brandenburg sucht mit diesen Überwachungsaufnahmen nach dem diebischen Duo. © Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Polizei Brandenburg/Polizeidirektion Nord

Am 6. August gegen 18.50 Uhr füllte ein bisher unbekanntes Duo zunächst einen Wagen mit Kaffee.

Anschließend öffnete die Frau ihrem Komplizen die Eingangsschleuse – und schon waren beide mit der Beute in einem dunklen Kombi verschwunden.

Die beiden dreisten Diebe hatten wohl Durst und betraten am darauffolgenden Tag gegen 17.15 Uhr erneut den Markt, packten wieder alles in einen Wagen und verließen den Laden auf dieselbe Weise – ohne zu bezahlen.