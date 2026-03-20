Biker schlägt während Fahrt Scheibe von Audi ein

Raguhn-Jeßnitz - Ein 41-Jähriger aus Sachsen-Anhalt wurde am Donnerstagabend überrascht, als plötzlich die Scheibe seines fahrenden Autos eingeschlagen wurde.

Aus unbekanntem Grund näherte sich der Motorradfahrer dem Auto und schlug die Scheibe ein. (Symbolbild) © 132rf/vladispas

Wie die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Freitag erklärte, war der 41-Jährige mit seinem Audi auf der L141 unterwegs. Er kam aus Richtung Lingenau und wollte Richtung Tornau vor der Heide (Ortsteile von Raguhn-Jeßnitz).

Gegen 18 Uhr bemerkte er plötzlich einen Motorradfahrer neben sich. Während der Fahrt schlug dieser mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe der Fahrertür ein. Glassplitter regneten auf das Lenkrad.

Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Der Motorradfahrer konnte aber entkommen.