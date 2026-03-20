Biker schlägt während Fahrt Scheibe von Audi ein
Raguhn-Jeßnitz - Ein 41-Jähriger aus Sachsen-Anhalt wurde am Donnerstagabend überrascht, als plötzlich die Scheibe seines fahrenden Autos eingeschlagen wurde.
Wie die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Freitag erklärte, war der 41-Jährige mit seinem Audi auf der L141 unterwegs. Er kam aus Richtung Lingenau und wollte Richtung Tornau vor der Heide (Ortsteile von Raguhn-Jeßnitz).
Gegen 18 Uhr bemerkte er plötzlich einen Motorradfahrer neben sich. Während der Fahrt schlug dieser mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe der Fahrertür ein. Glassplitter regneten auf das Lenkrad.
Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.
Der Motorradfahrer konnte aber entkommen.
Laut der Polizeisprecherin fuhr er Richtung Lingenau davon. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.
Es entstand ein Sachschaden von circa 250 Euro.
Titelfoto: 132rf/vladispas