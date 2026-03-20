Chemnitzer Polizei sucht Geldkarten-Einbrecher mit Überwachungsfoto

Stollberg/Chemnitz - Hochkriminell! Im November 2025 brachen mehrere Unbekannte in ein Wohnhaus in Stollberg ( Erzgebirge ) ein. Unter anderem nahmen sie eine Brieftasche mit Geldkarten mit. Eine der gestohlenen EC-Karten wurde noch in der Nacht von einem der mutmaßlichen Täter in Chemnitz eingesetzt. Dumm gelaufen: Dabei wurde der Mann von einer Kamera gefilmt. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach ihm.

Nach einem Einbruch in Stollberg (Erzgebirge) sucht die Polizei mit einem Überwachungsfoto nach einem mutmaßlichen Täter. (Symbolfoto) © 123RF/peopleimages12

Der Einbruch in das Einfamilienhaus liegt mehrere Monate zurück – in der Nacht auf den 25. November 2025 brachen Unbekannte eine Haustür in der Straße "Zu den Teichen" auf.

"Die Täter entwendeten anschließend eine Geldbörse aus einem Wohnraum und entkamen unbemerkt. Mit dem Portemonnaie verschwanden unter anderem Ausweise und Geldkarten", teilt die Polizei mit.

Nach dem Einbruch fuhr mindestens einer der Täter in die Chemnitzer Innenstadt. Dort bezahlte er mit der gestohlenen Geldkarte mehrfach in einem 24/7-Geschäft Zigaretten.

Dumm nur, dass er dabei gefilmt wurde. Eine Überwachungskamera zeichnete den Kauf auf. Zwar ist der abgebildete Mann maskiert, dennoch hofft die Polizei auf Hinweise. Aus diesem Grund veröffentlichten die Beamten in Absprache mit der Staatsanwaltschaft die Aufnahmen der Überwachungskamera.

So wird der mutmaßliche Täter beschrieben:

maskiert

trug eine blaue Jeans, ein khakifarbenes Kapuzenshirt, eine hüftlange Daunenjacke und graue Adidas-Schuhe



Das Foto könnt Ihr Euch auf der Seite der Polizei anschauen.