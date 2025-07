Frau bei Massenschlägerei zu Boden gestoßen und getreten: Das war der Auslöser

Burg - In Burg bei Magdeburg ( Sachsen-Anhalt ) kam es am Wochenende erneut zu einer Massenschlägerei.

Laut den Beteiligten markierte eine Bierflasche den Anfang der Prügelei. (Symbolbild) © danielt1994/123RF

In der Nacht zum Samstag ging um 3.07 Uhr ein Notruf bei der Polizei in Stendal ein, wie das Polizeirevier Jerichower Land am heutigen Montag mitteilte.

In der Schartauer Straße prügelten sich 15 bis 20 Personen, hieß es.

Als die Polizei anrückte, ließen einige Schläger bereits fluchtartig voneinander ab und flohen.

Einige blieben jedoch weiter vor Ort, um sich deutlich betrunken lautstark zu streiten.

Der Polizei gelang es nach einer Weile, herauszufinden, was das Problem war: Ein 36-Jähriger soll eine leere Bierflasche in Richtung einer Personengruppe geworfen haben.

Dabei wurde zwar niemand verletzt, doch mehrere Personen gerieten im Anschluss körperlich aneinander. Beispielsweise wurde eine 33-Jährige zum Boden gebracht, wo auf sie eingetreten wurde.

"Nur durch Glück kam die Geschädigte mit leichten Blessuren davon", heißt es in der Polizeimeldung.