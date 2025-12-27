Diebstahl an Weihnachten: Täter haben es auf Kettensägen und Akkuschrauber abgesehen
Wittenberg - In der Nacht auf den 2. Weihnachtsfeiertag bedienten sich dreiste Diebe an einem Transporter in Wittenberg.
Nach Angaben der Polizei spielte sich der Fall zwischen Donnerstagabend, 20 Uhr, und Freitagmorgen, 10 Uhr, in der Straße der Befreiung ab.
In dem Zeitraum machten sich die unbekannten Täter an dem abgesperrten Transporter zu schaffen.
Es gelang ihnen, ins Innere zu gelangen und daraus nicht nur acht Akkus, sondern darüber hinaus noch zwei Kettensägen, einen Kompressor, vier Akkuschrauber sowie eine Fräse zu klauen.
Der Stehlschaden beläuft sich auf schätzungsweise circa 3500 Euro.
"Durch die Beamten des Polizeireviers Wittenberg wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Spurensuche am Fahrzeug durchgeführt", so Polizeihauptkommissarin Susanne Jelitto.
