Dreister Geldbörsen-Dieb: Wer kennt diesen Mann?

Eisleben - Am 2. Mai 2023 wurde einem 68-Jährigen in Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) beim Einkaufen in einem Geschäft in der Herner Straße eine Geldbörse geklaut. Der Täter erbeutet mithilfe der Geldkarte eine hohe Geldsumme. Die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach dem Unbekannten.