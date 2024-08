Drogenfahrt am frühen Morgen: Mutter kutschiert ihr Kind zur Schule

Sömmerda - Eine junge Autofahrerin wurde am Mittwochmorgen in Sömmerda von der Polizei angehalten. Dann nahm das Ünheil seinen Lauf.

Wäre die 29-Jährige angeschnallt gewesen, wäre sie wahrscheinlich gar nicht von der Polizei kontrolliert worden. (Symbolfoto) © spitzi1/123RF

Die 29-Jährige wollte gegen 7.45 Uhr ihr Kind zur Schule fahren. Da die Ford-Fahrerin allerdings nicht angeschnallt war, erweckte sie die Aufmerksamkeit der Beamten, die den Schulweg für die Kinder absicherten.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle war der nicht angelegte Sicherheitsgurt aber das geringste Problem der jungen Mutter.

Wie sich herausstellte, stand sie unter Drogen.

Die 29-Jährige musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, wie die Einsatzkräfte in einer Mitteilung erklärten. Juristisch wird die Drogenfahrt aber auch ein Nachspiel für die Ford-Fahrerin haben.