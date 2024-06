Auto weg, E-Bike defekt, Handy leer: Rentner in NRW-City vom Pech verfolgt

Düsseldorf - Autoparkplatz vergessen, Handy-Akku leer und dann gab auch noch das E-Bike den Geist auf - ein 88 Jahre alter Essener ist bei einem Besuch in Düsseldorf in eine unangenehme Situation geraten.

Mithilfe der Polizei konnte das Auto des 88-jährigen Seniors aus Essen nach 30 Minuten wiedergefunden werden. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Er habe bei seiner Visite in der Landeshauptstadt am vergangenen Donnerstag sein geparktes Auto nicht mehr finden können, berichtete die Polizei am heutigen Samstag.

Den Sohn konnte er wegen seines leeren Handy-Akkus nicht erreichen.

Als dann auch noch sein Elektro-Klapprad nicht mehr weiterfuhr, habe er in seiner Verzweiflung Polizisten angesprochen.

Die konnten laut Mitteilung schnell helfen: Sie nahmen Rentner und Klapprad an Bord des Streifenwagens und starteten eine Suchanfrage nach dem Auto. Nach 30 Minuten wurde es gefunden.