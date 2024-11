Dumm gelaufen: VW-Fahrerin zeigt zivilen Polizisten den Mittelfinger

Wernburg - Eine Autofahrerin hat am Donnerstag kurzzeitig die Beherrschung verloren. Nun wird gegen sie ermittelt.

Die VW-Fahrerin hatte ihre Emotionen nicht unter Kontrolle und muss nun mit Konsequenzen rechnen. (Symbolfoto) © 123rf/terovesalainen

Die 60-Jährige war auf der Landstraße 1102 zwischen Wernburg und Ziegenrück (Saale-Orla-Kreis) über längere Zeit einem Auto hinterhergefahren. Abstand zu dem Fahrzeug vor ihr ließ die Dame nicht wirklich.

An einer geeigneten Stelle setzte sie dann zum Überholen an. Als die VW-Fahrerin gleichauf mit dem Fahrer war, zeigte sie ihm den Mittelfinger und brachte damit zum Ausdruck, was sie von der Fahrweise des Mannes hielt.

Bei dem Fahrzeug, welches die 60-Jährige überholte, handelte es sich blöderweise um eine zivile Polizeistreife. Die Autofahrerin wurde daraufhin gestoppt und einer Kontrolle unterzogen.

Den Mittelfinger hatte sie gezeigt, weil ihr der Fahrstil des zivilen Polizisten nicht schmeckte, wie sie gegenüber den Beamten erklärte.