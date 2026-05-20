Notbremsung! Zug in Chemnitz muss wegen Kindern auf Gleisen stoppen
Chemnitz - Zwei Mädchen (11, 12) auf den Gleisen haben am Dienstagabend in Chemnitz einen Regionalexpress zur Notbremsung gezwungen.
Gegen 18 Uhr befanden sich die Mädchen im Gleisbereich zwischen dem Chemnitzer Hauptbahnhof und Chemnitz-Mitte. Das teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit.
Deshalb musste ein Regionalexpress, der aus dem Chemnitzer Hauptbahnhof in Richtung Zwickau fuhr, eine Notbremsung veranlassen.
"Einsatzkräfte der Bundespolizei vom Chemnitzer Hauptbahnhof konnten die beiden Mädchen unverletzt antreffen, sie wurden zur Dienststelle verbracht und später an ihre Eltern übergeben", heißt es weiter.
Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizei erneut ausdrücklich vor dem lebensgefährlichen Aufenthalt in den Gleisen!
Da sich die Züge fast lautlos nähern, werden sie oft erst sehr spät wahrgenommen. Außerdem haben sie einen langen Bremsweg. Lebensgefährlich sind auch die 15.000 Volt in den Bahn-Oberleitungen. Hier kann laut Bundespolizei schon die bloße Annäherung tödlich enden!
Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa