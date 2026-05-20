Notbremsung! Zug in Chemnitz muss wegen Kindern auf Gleisen stoppen

Chemnitz - Zwei Mädchen (11, 12) auf den Gleisen haben am Dienstagabend in Chemnitz einen Regionalexpress zur Notbremsung gezwungen.

Zwei Mädchen (11, 12) auf den Gleisen haben einen Regionalexpress zur Notbremsung gezwungen. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Gegen 18 Uhr befanden sich die Mädchen im Gleisbereich zwischen dem Chemnitzer Hauptbahnhof und Chemnitz-Mitte. Das teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit.

Deshalb musste ein Regionalexpress, der aus dem Chemnitzer Hauptbahnhof in Richtung Zwickau fuhr, eine Notbremsung veranlassen.

"Einsatzkräfte der Bundespolizei vom Chemnitzer Hauptbahnhof konnten die beiden Mädchen unverletzt antreffen, sie wurden zur Dienststelle verbracht und später an ihre Eltern übergeben", heißt es weiter.