Unglück in Weimar: Betrunkener stürzt in Schacht
Weimar - Ein zunächst dramatisch wirkender Einsatz hat am Dienstagabend Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Weimar beschäftigt.
Gegen 18.56 Uhr wurde gemeldet, dass eine Person hinter dem Bahnhof in einen Schacht gefallen sei.
Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte auf einem verlassenen Gelände eine mit Unrat gefüllte Grube, die von einer Steinmauer umgeben war.
Ein 64-jähriger Mann hatte sich offenbar auf die Mauer gesetzt, verlor aufgrund seiner starken Alkoholisierung das Gleichgewicht und stürzte etwa zwei Meter tief in den Schacht, wo er sich verkeilte.
Der Mann blieb ansprechbar und erlitt lediglich leichte Schürfwunden an Hand und Rücken.
Ein Atemalkoholtest ergab 2,64 Promille. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde der 64-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.
Titelfoto: Johannes Krey