Unglück in Weimar: Betrunkener stürzt in Schacht

Weimar - Ein zunächst dramatisch wirkender Einsatz hat am Dienstagabend Feuerwehr , Rettungsdienst und Polizei in Weimar beschäftigt.

Ein 64-Jähriger stürzte hinter dem Weimarer Bahnhof in einen Schacht und musste von Einsatzkräften gerettet werden. © Johannes Krey

Gegen 18.56 Uhr wurde gemeldet, dass eine Person hinter dem Bahnhof in einen Schacht gefallen sei.

Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte auf einem verlassenen Gelände eine mit Unrat gefüllte Grube, die von einer Steinmauer umgeben war.

Ein 64-jähriger Mann hatte sich offenbar auf die Mauer gesetzt, verlor aufgrund seiner starken Alkoholisierung das Gleichgewicht und stürzte etwa zwei Meter tief in den Schacht, wo er sich verkeilte.

Der Mann blieb ansprechbar und erlitt lediglich leichte Schürfwunden an Hand und Rücken.