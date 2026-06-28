Durch hohe Temperaturen? Heuballen auf Traktoranhänger geraten in Brand

Föritztal (Landkreis Sonneberg) - Ein mit Heuballen beladener Traktoranhänger ist am Samstagmittag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Jagdshof und Mönchsberg in Brand geraten.

Ein Traktoranhänger mit Heuballen geriet am Samstag zwischen Jagdshof und Mönchsberg in Brand. © 123RF/allcool

Der Fahrer bemerkte laut Informationen der Polizei während der Fahrt Rauch am Anhänger und konnte die Zugmaschine noch rechtzeitig abkoppeln, bevor die Flammen auf den Traktor übergriffen.

Die Feuerwehr holte die Heuballen vom Anhänger und löschte den Brand. Nach ersten Erkenntnissen könnten die hohen Außentemperaturen in Verbindung mit chemischen Prozessen innerhalb der Heuballen das Feuer ausgelöst haben.