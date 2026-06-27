Betrug lief über drei Jahre: Zwickauer verliert fünfstellige Summe

Zwickau/Hartha - Er hoffte auf einen großen Gewinn und verlor dann eine fünfstellige Summe. Ein Mann (60) aus Zwickau ist über mehrere Jahre auf Betrüger hereingefallen.

Ein Mann aus Zwickau hatte 20.000 Euro in eine angebliche Kryptoanlage investiert, nun ist das Geld weg. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der 60-Jährige hatte zwischen Februar 2023 und Juni 2026 in eine angebliche Kryptoanlage investiert. Wie die Polizei mitteilte, erhielt er nun einen Anruf, bei dem man ihm mitteilte, dass der Wert der Anlage bei 300.000 Euro liegen würde.

Um das Geld ausgezahlt zu bekommen, sollte der Mann aber noch einmal eine Gebühr von 799 Euro bezahlen. Der Zwickauer wurde misstrauisch und zahlte nicht.

Dem 60-Jährigen ist durch die angebliche Investition ein Schaden von 20.000 Euro entstanden.

In Hartha in Mittelsachsen haben es dagegen Betrüger am Freitag mit einem alten Trick geschafft, von einer älteren Person 500 Euro zu ergaunern.

Die Täter gaben sich in einem Telefonat als Polizisten aus und brachten ihr Opfer dazu, 500 Euro an einen Unbekannten zu übergeben. "Dieser suchte den Geschädigten dazu an seiner Wohnanschrift auf", berichtet die Polizei am Samstag.