Durch Schneelast abgebrochen? Frau von Ast erschlagen

Von einem Ast getroffen, bleibt eine Frau in Nürnberg leblos auf dem Fußweg liegen. Sie wird ins Krankenhaus gebracht - doch die Hilfe kommt zu spät.

Von Friederike Hauer

Nürnberg - In Nürnberg ist eine Frau von einem herabfallenden Ast tödlich getroffen worden.

In Oberfranken und Mittelfranken warnten die Behörden vor Spaziergängen. Wegen der Schneelast können Äste abbrechen und Bäume umstürzen.
© NEWS5 / Lars Haubner

Gegen 9 Uhr am Montag hatte sich ein Passant bei der Polizei gemeldet, der die Frau im Stadtteil Langwasser in der Liegnitzer Straße Ecke "Am Zollhaus" auf dem Gehweg liegend gefunden hatte.

Die 77-Jährige sei leblos und nicht ansprechbar gewesen. Als sie gefunden wurde sei die Frau aufgrund des starken Schneefalls bereits leicht eingeschneit gewesen.

Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später verstarb.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd bemerkten einen rund fünf Meter langen und 25 Zentimeter (Durchmesser) dicken Ast, der quer über den dort verlaufenden Geh- und Radweg.

Augenscheinlich sei der Ast durch die Last des Schnees von einem Baum abgebrochen. Ob dies tatsächlich der Fall war, sei noch Gegenstand der Ermittlungen so die Polizei.

Titelfoto: NEWS5 / Lars Haubner

