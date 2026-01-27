Durch Schneelast abgebrochen? Frau von Ast erschlagen

Nürnberg - In Nürnberg ist eine Frau von einem herabfallenden Ast tödlich getroffen worden.

In Oberfranken und Mittelfranken warnten die Behörden vor Spaziergängen. Wegen der Schneelast können Äste abbrechen und Bäume umstürzen. © NEWS5 / Lars Haubner

Gegen 9 Uhr am Montag hatte sich ein Passant bei der Polizei gemeldet, der die Frau im Stadtteil Langwasser in der Liegnitzer Straße Ecke "Am Zollhaus" auf dem Gehweg liegend gefunden hatte.

Die 77-Jährige sei leblos und nicht ansprechbar gewesen. Als sie gefunden wurde sei die Frau aufgrund des starken Schneefalls bereits leicht eingeschneit gewesen.

Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später verstarb.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd bemerkten einen rund fünf Meter langen und 25 Zentimeter (Durchmesser) dicken Ast, der quer über den dort verlaufenden Geh- und Radweg.