Polizei schnappt mutmaßlichen Ladendieb mit 2,5 Promille

Schneeberg/Aue - Ein 25-jähriger Mann soll aus einem Supermarkt im Erzgebirge Alkohol geklaut haben und diesen anschließend vernichtet haben.

Der mutmaßliche Ladendieb vernichtete sein Diebesgut kurz nach seiner Flucht. © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei mitteilte, soll der Langfinger am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr eine Flasche Wein und einen Lutscher im Gesamt wert von etwa fünf Euro aus einem Supermarkt auf dem Postplatz geklaut haben.

Eine 39-jährige Angestellte bemerkte den Diebstahl, lief ihm noch hinterher und versuchte, den Dieb zu schnappen.

Der mutmaßliche Täter setzte sich jedoch zur Wehr und schubste die Mitarbeiterin von sich. Die 39-Jährige stürzte und verletzte sich leicht.

Dank der Auswertung der Überwachungskameras konnte die Polizei ersten Hinweisen nachgehen und den Tatverdächtigen in der Mittagszeit in Aue stellen.