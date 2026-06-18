Durchsuchungen nach Silvester-Ausschreitungen: Polizei kassiert Beweismittel ein

Dormagen - Nach Ausschreitungen in der Silvesternacht in Dormagen hat die Polizei die Wohnungen von fünf Verdächtigen durchsucht.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren in der Silvesternacht in Dormagen mit Pyrotechnik beworfen worden. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Dabei seien Datenträger und Kleidung als Beweismittel sichergestellt worden, berichtete ein Sprecher der Sicherheitsbehörde in Neuss.

In der Silvesternacht waren Einsatzkräfte in Dormagen-Hackenbroich aus einer Menge von hundert Störern heraus mit Pyrotechnik beworfen und beschossen worden.

Später waren Feuerwehrleute und Polizisten während Löscharbeiten nach einem Balkonbrand erneut angegriffen worden.

Ein Streifenwagen wurde beschädigt und eine Polizistin leicht verletzt.