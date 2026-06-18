Durchsuchungen nach Silvester-Ausschreitungen: Polizei kassiert Beweismittel ein
Von Frank Christiansen
Dormagen - Nach Ausschreitungen in der Silvesternacht in Dormagen hat die Polizei die Wohnungen von fünf Verdächtigen durchsucht.
Dabei seien Datenträger und Kleidung als Beweismittel sichergestellt worden, berichtete ein Sprecher der Sicherheitsbehörde in Neuss.
In der Silvesternacht waren Einsatzkräfte in Dormagen-Hackenbroich aus einer Menge von hundert Störern heraus mit Pyrotechnik beworfen und beschossen worden.
Später waren Feuerwehrleute und Polizisten während Löscharbeiten nach einem Balkonbrand erneut angegriffen worden.
Ein Streifenwagen wurde beschädigt und eine Polizistin leicht verletzt.
Die Ermittlungen hätten zur Identifizierung der fünf Verdächtigen im Alter von 21 bis 29 Jahren geführt. Alle sichergestellten Beweismittel würden nun ausgewertet.
Titelfoto: Robert Michael/dpa