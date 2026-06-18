Männer stoßen Rentnerin in Teich und hauen mit ihrem Fahrrad ab

Oschersleben - Dreister Klau! Am Mittwochvormittag wurde eine Seniorin auf ihrer Radrunde von zwei Männern überfallen. Die Polizei sucht Zeugen .

Eine Radfahrerin wurde bei einer Pause in einen Teich geschubst und ihr Rad geklaut. (Symbolbild) © 123RF/victorass88

Gegen 10.30 Uhr radelte eine 76-jährige Frau den Wulferstedter Weg in Oschersleben (Sachsen-Anhalt) entlang und legte kurz vor der Ortschaft Hornhausen eine Pause an einem Teich ein.

Plötzlich hörte sie hinter sich ein Geräusch, drehte sich um und wurde von zwei ihr unbekannten Männern ins Wasser geschubst.

Während die Seniorin bis zu den Knien im Wasser stand, nahmen die Gauner ihr Rad an sich und rasten davon, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Die Frau erklärte gegenüber den Beamten, dass es sich um zwei Männer mit dunkler Hautfarbe gehandelt hätte, die ihr schon zuvor aufgefallen waren.

Das lag daran, da die beiden sich scheinbar ein Fahrrad teilten und der eine auf dem Gepäckträger des anderen mitfuhr - bis zu dem Überfall.