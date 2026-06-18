Männer stoßen Rentnerin in Teich und hauen mit ihrem Fahrrad ab
Oschersleben - Dreister Klau! Am Mittwochvormittag wurde eine Seniorin auf ihrer Radrunde von zwei Männern überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.
Gegen 10.30 Uhr radelte eine 76-jährige Frau den Wulferstedter Weg in Oschersleben (Sachsen-Anhalt) entlang und legte kurz vor der Ortschaft Hornhausen eine Pause an einem Teich ein.
Plötzlich hörte sie hinter sich ein Geräusch, drehte sich um und wurde von zwei ihr unbekannten Männern ins Wasser geschubst.
Während die Seniorin bis zu den Knien im Wasser stand, nahmen die Gauner ihr Rad an sich und rasten davon, teilte das Polizeirevier Börde mit.
Die Frau erklärte gegenüber den Beamten, dass es sich um zwei Männer mit dunkler Hautfarbe gehandelt hätte, die ihr schon zuvor aufgefallen waren.
Das lag daran, da die beiden sich scheinbar ein Fahrrad teilten und der eine auf dem Gepäckträger des anderen mitfuhr - bis zu dem Überfall.
Die Polizei hat die Ermittlungen zum Raub eingeleitet und sucht Zeugen. Hinweise zu den unbekannten Tätern nimmt das Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904 / 4780 oder über das elektronische Polizeirevier entgegen.
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