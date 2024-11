22.11.2024 07:37 561 Durchtrennter Hals und weitere Grausamkeit: Toter Schwan an Moselufer entdeckt!

Erschreckender Fund am Moselufer! Im rheinland-pfälzischen Kinheim wurde am gestrigen Donnerstag ein toter Schwan in grausamen Zustand aufgefunden.

Von Maximilian Hölzel

Kinheim - Erschreckender Fund am Moselufer! Im rheinland-pfälzischen Kinheim (Landkreis Bernkastel-Wittlich) wurde am gestrigen Donnerstag ein toter Schwan in grausamen Zustand aufgefunden. Ein Schwan wurde am Moselufer in Kinheim auf brutale Art und Weise getötet. (Symbolbild) © 123RF/infinityyy Wie die Polizei berichtet, wurde dem Tier mutmaßlich mit einem Messer der Hals durchtrennt. Zudem wurde dem Schwan die Brust aus dem Körper geschnitten. Ein Vorgehen, das an Brutalität kaum zu überbieten ist. Passanten entdeckten den verendeten Vogel am Donnerstagmorgen und riefen unmittelbar die Polizei. Polizeimeldungen Zeuge hält Laster in der Altmark an und verhindert Schlimmeres Demnach ereignete sich die Tat wohl in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Weitere Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues aufgenommen, die derzeit von Jagdwilderei sowie einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ausgeht. Wilderei und Tierquälerei sind strafbare Handlungen, die mit hohen Geldstrafen oder sogar Freiheitsstrafen geahndet werden können. Wer hat den Schwan ermordet? Polizei sucht nach Zeugen Jetzt prüfen die Beamten, ob es möglicherweise Zeugen gibt, die sachdienliche Hinweise geben können. Personen, die in besagter Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Rufnummer 06531/95270 zu melden.

Titelfoto: 123RF/infinityyy