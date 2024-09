E-Bike-Fahrer kracht mit Senior zusammen: Ein Schwerverletzter!

Köln - Zwei ältere Männer sind am Dienstagvormittag mit ihren Fahrrädern im Kölner Stadtteil Mülheim zusammengestoßen. Einer von beiden wurde dabei schwer verletzt.

Aus diesem Grund bietet die Kölner Polizei am 10. September eine kostenlose, geführte Rad-Tour für ältere Menschen an. Dabei soll der sichere Umgang im Straßenverkehr trainiert werden.

Die Polizei wies aus aktuellem Anlass darauf hin, dass zum Stichtag 30. Juli in diesem Jahr bereits mehr als 400 Personen bei Rad- oder Fußgängerunfällen verletzt wurden, die über 65 Jahre alt sind.

Der ältere Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu und kam ins Krankenhaus. Der jüngere E-Bike-Fahrer erlitt Schürfwunden an Händen und Beinen.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, war der Unfall gegen 9.30 Uhr auf dem Halsacher Weg in Richtung Höhenhauser Ring passiert.

Gerade für ältere Menschen, die relativ neu auf einem E-Bike unterwegs sind, eignet sich ein Fahrsicherheitstraining von der Polizei. (Archivbild) © Ole Spata/dpa

"So ein Training kann helfen, das richtige Verhalten im Straßenverkehr zu üben, Sicherheit zu erlangen und so das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken", hofft der Kölner Polizeidirektionsleiter Frank Wißbaum auf eine rege Teilnahme.

Die Fahrradtour wird am 10. September 2024 um 10.30 Uhr auf dem Roeckerathplatz vor der Agneskirche in Köln starten.

Interessierte können sich oder auch Familienangehörige telefonisch unter 0221 229-6060 oder per E-Mail an Sicher.Mobil.Koeln@polizei.nrw.de anmelden.