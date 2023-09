E-Mountainbikes im Wert von knapp 6000 Euro geklaut

In Pöhl wurden zwei E-Mountainbikes geklaut. (Symbolbild) © 123RF/dinaasileva

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brachen die Diebe zwischen 16 Uhr am Montag und 8.30 Uhr am Dienstagmorgen in ein Grundstück an der Straße Siedlung im Ortsteil Ruppertsgrün ein. Dort öffneten sie gewaltsam einen Geräteschuppen und klauten die Fahrräder.

Es handelt sich dabei um ein grau-grünes sowie ein schwarzes Mountainbike der Marke Giant Fatum E+2500 XXL, die mit einem Schloss gesichert waren.

Beide E-Bikes haben zusammen einen Wert von rund 5800 Euro. Bei dem Einbruch entstand zudem noch ein Schaden von etwa 525 Euro.

Das Polizeirevier Plauen sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe des Grundstücks gesehen haben oder Angaben zum Verbleib der E-Bikes machen können.