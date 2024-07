Ecstasy, Kokain und Marihuana: Polizei überprüft junge Männer, einer lässt die Fäuste fliegen!

Nürnberg - Ecstasy, Kokain und Marihuana: Die Polizei hat in der Nürnberger Innenstadt zwei Personen kontrolliert. Die Beamten hatten, wie sich herausstellen sollte, einmal mehr den richtigen Riecher.

Unter anderem wurden Ecstasy-Tabletten gefunden. (Symbolbild) © 123RF/bisonov

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am heutigen Dienstag mitteilte, waren die Männer einer Streife des Unterstützungskommandos Mittelfranken (USK) am vergangenen Freitagabend gegen 23 Uhr in der Färberstraße innerhalb einer Gruppe aufgefallen.

Die Beamten sprachen einen 19-Jährigen an und kontrollierten diesen. Hierbei entdeckten sie bei dem jungen Mann unter anderem einige Ecstasy-Tabletten und zusätzlich Kokain sowie Marihuana.

Während der Maßnahme versuchte ein 20-Jähriger, sich der Kontrolle durch die Beamten zu entziehen.

Er flüchtete kurzerhand in Richtung Kolpinggasse, ein Polizist nahm die Verfolgung auf. Der Flüchtige konnte schlussendlich in einem Hinterhof gestellt werden, als er sich erfolglos hinter einem geparkten Auto verstecken wollte.

Bei der Festnahme griff er den Beamten, der ihn aus seinem Versteck holen wollte, an und schlug auf ihn ein. Dem Polizisten gelang es jedoch, den Mann unter Kontrolle zu bringen und ihm Handschellen anzulegen. Beide erlitten leichte Verletzungen.