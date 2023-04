17.04.2023 14:28 Ehemaliges Keramikwerk in Flammen: Feuerwehr mehrere Stunden im Einsatz

In einer leer stehenden Lagerhalle in Gotha ist am späten Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.

Von Christian Rüdiger

Gotha - In einer leer stehenden Lagerhalle in Gotha ist am späten Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr bekam die Flammen glücklicherweise unter Kontrolle. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Gotha Stadtmitte Wie die Feuerwehr Gotha-Stadtmitte auf Facebook mitteilte, war ein Nebengelass eines ehemaligen Keramikwerkes in der Friemarer Straße gegen 17 Uhr in Brand geraten. Die Flammen entwickelten sich im weiteren Verlauf zu einem Vollbrand. Dieser konnte jedoch gegen 18.30 Uhr von den alarmierten Feuerwehren vollständig gelöscht werden. Während der Löschmaßnahmen musste die Straße kurzzeitig voll gesperrt werden. Verletzt wurde den Angaben nach niemand, erklärte die Polizei. Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Die Kameraden waren rund drei Stunden im Einsatz, da sich in der Zwischendecke und diversem Unrat noch Glutnester versteckten. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro beziffert. Zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor. Hinweise diesbezüglich nimmt die Polizei Gotha unter der 03621-781124 entgegen.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Gotha Stadtmitte