Ehemann ersticht Frau (†72) im Streit mit Messer: 76-Jähriger in U-Haft

Heilbronn - Weil er seine Frau in Heilbronn während eines Streits erstochen haben soll, ist ein 76-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen.

Der tatverdächtige Ehemann (76) wurde umgehend von der Polizei festgenommen. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Der Mann sei am Montag festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Ersten Ermittlungen zufolge soll es zunächst gegen 6.15 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in der Kollwitzstraße zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein, in deren Verlauf der Mann seine Frau mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt haben soll.

Die 72-Jährige starb noch am Tatort. Zum Hintergrund des Streits und den genauen Verletzungen wurden keine Angaben gemacht.

Dies sei noch Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn.