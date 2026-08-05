Ehemann ersticht Frau (†72) im Streit mit Messer: 76-Jähriger in U-Haft
Von Oliver Schmale
Heilbronn - Weil er seine Frau in Heilbronn während eines Streits erstochen haben soll, ist ein 76-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen.
Der Mann sei am Montag festgenommen worden, teilte die Polizei mit.
Ersten Ermittlungen zufolge soll es zunächst gegen 6.15 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in der Kollwitzstraße zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein, in deren Verlauf der Mann seine Frau mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt haben soll.
Die 72-Jährige starb noch am Tatort. Zum Hintergrund des Streits und den genauen Verletzungen wurden keine Angaben gemacht.
Dies sei noch Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn.
Der 76-jährige Deutsche kam auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen Verdacht des Totschlags in Untersuchungshaft.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa