SEK-Einsatz in Bamberg: Mann zückt Messer und verschanzt sich in Wohnung

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Ein Mann zückt bei einer Zwangsmaßnahme ein Messer und verschanzt sich in seiner Wohnung in Bamberg. Die Polizei umstellt das Gebäude.

Von Friederike Hauer

Bamberg - Ein Mann hat sich am Mittwoch in der Nähe des Bamberger Universitätsgeländes mit einem Messer in seiner Wohnung verschanzt.

Der Einsatzort in der Straße "An der Weberei" wurde abgesperrt.
Der Einsatzort in der Straße "An der Weberei" wurde abgesperrt.  © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Wie die Polizei mitteilte, läuft seit 9 Uhr in der Straße "An der Weberei" ein größerer Einsatz.

Dort sollte den Angaben nach eine gerichtlich angeordnete Zwangsmaßnahme von den Beamten durchgesetzt werden.

Der betroffene Mann zeigte sich aber nicht kooperativ und zückte ein Messer. Anschließend habe er sich in seine Wohnung zurückgezogen und dort verschanzt.

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Das Wohnhaus wurde daraufhin von Einsatzkräften umstellt. Die Gegend wurde abgesperrt Streifenbeamte werden beim Einsatz vom SEK unterstützt.

Nach aktuellem Stand befindet sich der Deutsche allein in der Wohnung, für die Bevölkerung besteht keine Gefahr, so die Polizei. Auch im Haus sollen sich keine weiteren Menschen aufhalten.

Titelfoto: NEWS5 / Ferdinand Merzbach

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