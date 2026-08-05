Hochexplosive Säure löst Großeinsatz in Apotheke aus

Rödersheim-Gronau - Eine Säure-Flasche hat in einer Apotheke einen Großeinsatz ausgelöst. Nach dem Fund von Pikrinsäure rückte am Dienstagnachmittag die Feuerwehr mit einem Großaufgebot in Rödersheim-Gronau (Rhein-Pfalz-Kreis) an.

In einer Apotheke im Rhein-Pfalz-Kreis wurde hochgefährliche Pikrinsäure entdeckt. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Die Polizei sperrte in einem Radius von 50 Metern die Straßen ab und evakuierte die Wohnanwesen im gefährdeten Bereich.

Um den giftigen und hochexplosiven Stoff zu entschärfen, forderten die Behörden das Landeskriminalamt an, welches schließlich Entwarnung gab.

Aufgrund der vorschriftsmäßigen Lagerung in einem Abluftschrank habe keine akute Gefahr bestanden, sagte die Polizei. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden daraufhin beendet.

Die Apothekenleitung muss die Entsorgung nun eigenständig über eine Fachfirma veranlassen.

Pikrinsäure wurde in der Apotheke zur Identitätsprüfung anderer Chemikalien verwendet. Daher finden sich dort häufig noch Restbestände.