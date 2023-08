Ehepaar trennt sich: Massenschlägerei sorgt für Polizeieinsatz!

Essen - Ein Umzug nach der Trennung eines Ehepaars hat in Essen zu einem handfesten Streit zweier Großfamilien mit acht Verletzten geführt.

Die Polizei musste zu dem Trennungsumzug der Eheleute ausrücken. (Symbolbild) © Montage: Unsplash/Jonas Augustin, dpa/Sina Schuldt

Etwa zehn Familienmitglieder schlugen gegen 22 Uhr am gestrigen Mittwochabend aufeinander ein, wie die Polizei in Essen am Donnerstag mitteilte. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz und trennte die Parteien.

Beteiligt an dem Streit waren Männer und Frauen zwischen 18 und 52 Jahren.

Auslöser des Konflikts war demnach der Umzug nach der Trennung einer 25-jährigen Libanesin und eines 25-jährigen Türken. Familienmitglieder kamen dafür am Mittwochabend zur Wohnung der beiden. Vorsorglich soll auch ein 74 Jahre alter sogenannter Friedensrichter aus Marl eingeladen gewesen sein.

Bei Ankunft der alarmierten Beamten lag der Hausflur den Angaben zufolge bereits voller Scherben von zerbrochenen Gläsern und Vasen.

Die Beteiligten gaben an, der Streit sei beim Heraustragen von Möbelstücken eskaliert. Bei dem Streit wurde auch ein Schlagstock benutzt.

Mit Hilfe einer Feuerwehrleiter holen Polizisten den Schlagstock und ein Smartphone aus der Dachrinne des Hauses und beschlagnahmten beides als Beweismittel. Die acht Verletzten wurden teils von Rettungskräften betreut.