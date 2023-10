Heilbronn: Eigene Sicherheitsmänner bestehlen Kaufhaus nach Ladenschluss

Die Polizei konnte die Täter auf frischer Tat erwischen. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock

Die zwei 43 und 47 Jahre alten Männer waren als Sicherheitskräfte in einem Kaufhaus in der Fleiner Straße tätig. Nach Ladenschluss waren sie dafür verantwortlich, die Räumlichkeiten abzuschließen, was ihnen bei ihrem Vorhaben zugutekam.

Nachdem erste Wertgegenstände aus dem Kaufhaus verschwunden waren, beobachtete eine Polizeistreife den Laden und erwischte die Verdächtigen am Dienstagabend auf frischer Tat.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren die Männer gerade dabei, Gegenstände im Wert von 5000 Euro in ihrem Fahrzeug unterzubringen.

Daraufhin wurden die Wohnungen der Täter durchsucht, in denen weitere Waren im Wert von 19.000 Euro gefunden wurden.