27.06.2024 08:12 Ein Tag nach Explosion in Solingen: Türkische Fans verwandeln Tatort in Partymeile

Nachdem am Dienstag eine Explosion die Solinger Innenstadt erschüttert hat, haben türkische Fans den Tatort am Mittwoch in eine Partymeile verwandelt.

Von Jonas Reihl

Solingen - Am Dienstag war die Konrad-Adenauer-Straße in Solingen noch Schauplatz einer verheerenden Explosion, bei der ein Mensch ums Leben gekommen ist. Nur einen Tag später hat sich die Straße in eine Partymeile verwandelt. Tausende Türkei-Fans feierten am späten Mittwochabend den Einzug ihrer Mannschaft in Solingen. © Gianni Gattus Grund dafür ist der Last-Minute-Sieg der türkischen Nationalelf gegen Tschechien und der damit verbundene Einzug ins EM-Achtelfinale. Innerhalb weniger Minuten nach Abpfiff der Partie strömten tausende Anhängerinnen und Anhänger der türkischen Mannschaft aus den umliegenden Bars und Kneipen auf die Straße, um den Triumph ihres Teams ausgiebig zu feiern - von der Tragödie am Vortag war dabei nichts mehr zu spüren. Bemerkenswert: Einige Fans zündeten sogar immer wieder pyrotechnische Gegenstände, die die Straße zeitweise in weißen Rauch hüllten. Polizeimeldungen Schlug er bereits mehrfach zu? Brandstifter auf frischer Tat geschnappt Angesichts der Menschenmassen war die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Dabei ahndeten die Beamten mehrere Verstöße, unter anderem wegen verschiedener Verkehrsdelikte. Polizei drängt feiernde Fans mit Diensthund zurück auf Bürgersteige Nur einen Tag nach der verheerenden Explosion auf der Konrad-Adenauer-Straße in Solingen haben die Fußball-Fans pyrotechnische Gegenstände und Feuerwerk gezündet. © Tim Oelbermann Darüber hinaus kam es zu einer brenzligen Situation, als sich circa 100 Anhängerinnen und Anhänger auf dem Rathausvorplatz versammelten und die Straße stürmten, um dort weiterzufeiern. Mehrere Autos mussten daraufhin abrupt abbremsen, um Kollisionen zu vermeiden. Die Polizei drängte die Fans anschließend mehrfach zurück auf die Bürgersteige, zwischenzeitlich wurde dazu sogar ein Polizeihund eingesetzt. Polizeimeldungen Streit in Guben endet für Mädchen tödlich: Daran starb sie Wegen eines spontanen Autokorsos mussten die Einsatzkräfte zudem gegen 23.30 Uhr den gesamten Innenstadt-Bereich für den Fahrzeugverkehr sperren. Nur noch Linienbusse durften in der Folge passieren. Das zeigte Wirkung: Gegen 0.30 Uhr beruhigte sich die Lage schlussendlich und die Beamten zogen ab.



Titelfoto: Gianni Gattus