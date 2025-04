Einbrecher ergaunern 10.000 Euro in Shisha-Bar

Plauen - Einbruch in eine Shisha-Bar im Vogtland!

Die Einbrecher warfen eine Scheibe der Shisha-Bar mit Pflastersteinen kaputt. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123rf/huettenhoelscher, 123rf/animaflorapicsstock

Wie die Polizei mitteilte, wurde im Zeitraum zwischen Gründonnerstag, 12 Uhr, und Karfreitag, 9.50 Uhr, in eine Shisha-Bar in der Plauener Bahnhofvorstadt eingebrochen.

Die unbekannten Täter warfen die Scheibe der Bar in der Bahnhofstraße offensichtlich mit Pflastersteinen ein und gelangten so in die Räumlichkeiten.

Im Inneren öffneten die Einbrecher die Kasse und hebelten zwei Glücksspielautomaten auf.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden 10.000 Euro Bargeld geklaut.

Auch der Sachschaden wird laut Polizeiinformationen mit 33.000 Euro auf keine unerhebliche Summe geschätzt.