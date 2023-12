Einbrecher haben es auf Friseursalons abgesehen

Am Plauener Schloßberg sind Einbrecher in ein Friseurgeschäft eingestiegen. (Symbolbild) © 123RF/Levente Gyori

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sind die Täter zwischen dem Freitag vor Weihnachten und Samstagmittag in den Salon in der Bahnhofstraße am Schloßberg eingestiegen. Sie klauten Bargeld, Pflegeprodukte und Friseurwerkzeug.

Der Gesamtschaden liegt bei mehr als 1300 Euro.

Bereits in der Nacht zu Donnerstag wollten Einbrecher bei einem Friseur im Ortsteil Dobenau einbrechen. Die Täter versuchten die Tür an der Theaterstraße zu öffnen, was ihnen aber nicht gelang. Trotzdem entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen. Wem sind in den genannten Zeiträumen Personen an den Geschäften aufgefallen, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten.