Einbrecher knacken Safe, doch was sie dann machen, richtet noch viel mehr Schaden an

Offenbach am Main - Kriminelle machten in einem Einfamilienhaus fette Beute, doch die Einbrecher richteten noch sehr viel mehr Schaden an: Sie setzten den kompletten Keller des Hauses hüfthoch unter Wasser!

Wohnhaus-Einbruch in Offenbach am Main: Neben der Polizei musste auch die Feuerwehr anrücken. (Symbolbild) © Montage: Florian Guertler/TAG24, Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Eigentümer des Hauses kehrte am gestrigen Dienstag nach einer längeren Urlaubsreise zu seinem Wohnhaus in Offenbach am Main zurück, wie die Polizei in Südosthessen am heutigen Mittwochmorgen mitteilte.

Bei seiner Rückkehr musste der Mann feststellen, dass irgendwann zwischen dem 23. Dezember 2024 und dem gestrigen Dienstag Kriminelle in sein Haus in der Straße "Am Waldschwimmbad" im Stadtteil Rosenhöhe eingedrungen waren.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Einbrecher mittels einer Leiter auf einen Balkon des Hauses stiegen. Dort schlugen sie ein Fenster ein und gelangten so in das Haus.

Der Hausbesitzer fand sein Heim komplett durchwühlt vor. "Im Keller des Gebäudes hatten die Unbekannten einen Tresor geöffnet und daraus mehrere teure Uhren sowie Bargeld gestohlen", ergänzte ein Sprecher.