Einbrecher machen Beute in Wohnhäusern
Neukirchen/Chemnitz - Es ist die Angst eines jeden Hausbesitzers: Einbrecher machen sich an seinem Heim zu schaffen. Aktuell meldet die Polizei Einbrüche in Wohnhäuser in Neukirchen (Erzgebirgskreis) und Chemnitz.
Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stiegen Unbekannte am Samstag zwischen 9.30 Uhr und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Hutholz in Neukirchen ein. Die Täter hebelten im Laufe des Tages ein Fenster auf und kamen so unbemerkt in das Erdgeschoss des Gebäudes.
"Anschließend durchsuchten die Täter mehrere Räume, Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen", so ein Sprecher der Polizei Chemnitz.
Ob etwas gestohlen wurde, muss noch geprüft werden. Der entstandene Sachschaden summiert sich auf rund 1000 Euro.
Bereits zwischen dem 7. und 9. Januar waren Einbrecher auch in einem Mehrfamilienhaus in Chemnitz zu Gange. Aus dem Haus in der Leipziger Straße, das gerade renoviert wird, wurden zahlreiche Wasserzähler, Eckventile, Mischbatterien, Stromkabel und Duschgarnituren gestohlen.
Angaben zum entstandenen Schaden konnte die Polizei noch nicht machen.
Einbrecher steigen in Lokal und Geschäft ein
Doch nicht nur Wohnhäuser sind im Visier von Einbrechern. In Königswalde sind zwischen Freitag und Samstagabend unbekannte Täter in ein Lokal in der Straße Brettmühle eingestiegen. Sie brachen ein Fenster auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und klauten aus einer Geldkassette mehrere hundert Euro Bargeld und ein Wertgelass, eine Art Safe, in dem sich mehrere hundert Euro Bargeld befanden.
"Im gleichen Tatzeitraum stiegen Einbrecher in der Annaberger Straße auf ähnliche Art und Weise in ein Geschäft ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach bisheriger Kenntnis wurde nichts entwendet", so die Polizei. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob es bei den Fällen in Königswalde Zusammenhänge gibt.
