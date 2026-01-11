Einbrecher machen Beute in Wohnhäusern

Neukirchen/Chemnitz - Es ist die Angst eines jeden Hausbesitzers: Einbrecher machen sich an seinem Heim zu schaffen. Aktuell meldet die Polizei Einbrüche in Wohnhäuser in Neukirchen ( Erzgebirgskreis ) und Chemnitz .

In Neukirchen und Chemnitz sind Einbrecher in Wohnhäuser eingestiegen. (Symbolbild) © Sebastian Decoret/123 RF

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stiegen Unbekannte am Samstag zwischen 9.30 Uhr und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Hutholz in Neukirchen ein. Die Täter hebelten im Laufe des Tages ein Fenster auf und kamen so unbemerkt in das Erdgeschoss des Gebäudes.

"Anschließend durchsuchten die Täter mehrere Räume, Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen", so ein Sprecher der Polizei Chemnitz.

Ob etwas gestohlen wurde, muss noch geprüft werden. Der entstandene Sachschaden summiert sich auf rund 1000 Euro.

Bereits zwischen dem 7. und 9. Januar waren Einbrecher auch in einem Mehrfamilienhaus in Chemnitz zu Gange. Aus dem Haus in der Leipziger Straße, das gerade renoviert wird, wurden zahlreiche Wasserzähler, Eckventile, Mischbatterien, Stromkabel und Duschgarnituren gestohlen.

Angaben zum entstandenen Schaden konnte die Polizei noch nicht machen.