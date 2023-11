29.11.2023 17:51 Einbrecher machen fette Beute in Arztpraxis

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Arztpraxis in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) eingebrochen.

Von Christian Rüdiger

Mühlhausen - Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Arztpraxis in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und entwendeten anschließend mehrere Gegenstände aus der Praxis. (Symbolfoto) © 123RF/rainerfuhrmann Wie die Polizei berichtet, hatten die Diebe ein Fenster aufgehebelt und war somit ins Innere der Praxis gelangt. Dort durchsuchten die Täter die Praxisräume und machten fette Beute. Den Angaben nach klauten sie mehrere Elektrowerte im Wert von rund 33.000 Euro. Im Anschluss verließen die Diebe die Praxis und verschwanden in unbekannte Richtung. Die Beamten haben inzwischen die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugenhinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Nordhausen entgegen.

Titelfoto: 123RF/rainerfuhrmann