Einbrecher steigen in zehn Garagen ein

Im Vogtland sind in den vergangenen Tagen Einbrecher in mehrere Garagen eingestiegen. (Symbolbild) © 123RF/rainerfuhrmann

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden zwischen 19 Uhr am Dienstagabend und Samstagmittag zwei Garagen in einem Garagenkomplex an der Straße der Freundschaft/ Ecke Schöner Blick in Auerbach aufgebrochen.

"Es wurden zwei nicht fahrbereite beziehungsweise nicht zugelassene Motorräder vom Typ MZ ES 250 gestohlen. Eins war rot lackiert, das zweite schwarz/Silber", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Der Wert der beiden Motorräder liegt bei schätzungsweise 3000 Euro. Beim Einbruch selbst entstand zudem ein Schaden von etwa 40 Euro.

Zwischen Donnerstagmittag und 20 Uhr am Freitagabend wurde auch in Falkenstein in eine Garage eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu einem Grundstück an der Oelsnitzer Straße, brachen die Garage auf und durchwühlten sie. Geklaut wurde offenbar nichts. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 50 Euro.

Das Polizeirevier Auerbach sucht zu den Einbrüchen nach Zeugen, denen in den Tatzeiträumen verdächtige Personen im Bereich der Straße der Freundschaft/Schöner Blick beziehungsweise in Falkenstein aufgefallen sind. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03744/2550 entgegengenommen.