Einbrecher verschwindet spurlos in Tiefgarage, dann hat Polizeihund Loki seinen großen Einsatz

Kassel - Dank Polizeihund Loki konnte die Polizei in Kassel am frühen Morgen des heutigen Mittwochs einen 34-jährigen Einbrecher aufspüren und festnehmen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann bereits mit einem doppelten Haftbefehl gesucht wird.

Für einen der beiden - einen 51 Jahre alten Mann aus Kassel - war da aber die Flucht bereits vorbei, da ihn die Beamten schon in der Zufahrt stoppen konnten. Der andere Täter war aber in der Tiefgarage untergetaucht und von ihm fehlte jede Spur.

Da die Zeugen die Männer sehr genau beschrieben hatten, konnten die Polizisten die beiden schon bei der Anfahrt identifizieren. Allerdings gelang es den Einbrechern zunächst, in die Wilhelmshöher Allee zu fliehen, wo sie in die Tiefgarage eines Hotels liefen.

Dann hatte allerdings Loki seinen großen Einsatz. Der Polizei-Hund konnte den 34-Jährigen, der laut der Sprecherin zwischen mehreren Trennwandplatten aus Dämmwolle kauerte, schnell aufspüren, sodass er ebenfalls festgenommen wurde.

Dann stellte sich heraus, dass der obdachlose Mann bereits mit Haftbefehlen in Frankfurt am Main sowie in Chemnitz gesucht wird. Also ging es für ihn nach den polizeilichen Maßnahmen direkt in eine JVA. Auch sein Komplize muss sich wegen der Einbrüche verantworten.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatten sich die Männer zu insgesamt drei Kellerräumen in der Kasseler Innenstadt gewaltsam Zugang verschafft. Beute hatten sie bis zu ihrer Festnahme allerdings nicht gemacht.