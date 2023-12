Einbrecher will durch Fenster einsteigen - und bricht sich das Bein!

Ratingen – Auf frischer Tat ertappt! Polizisten haben in einem Geschäft in Ratingen (Kreis Mettmann) einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Weglaufen konnte der Mann (43) nicht mehr – er hatte sich bei der Tat das Bein gebrochen.

Ein Einbruch in ein Feinkostgeschäft ist für einen 43-jährigen Mann in Ratingen im Krankenhaus geendet. (Symbolbild) © 123rf/Milkos

Die Beamten, die vom Besitzer des türkischen Feinkostladens am Berliner Platz über den Einbruch informiert worden waren, erwischten den Eindringling am Montagabend gegen 20.35 Uhr noch am Tatort.

Der 43-Jährige hatte nach Angaben der Ermittler ein Fenster im hinteren Bereich des Lokals eingeschlagen. Beim Einstieg in den Laden habe er sich augenscheinlich das Bein gebrochen.

Ihm blieb somit nichts anderes übrig, als sich widerstandslos von den Beamten festnehmen zu lassen.