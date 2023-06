Einbrecher wird auf frischer Tat ertappt - und springt in die Tiefe!

Süpplingenburg - Am Dienstagmittag wurde eine Frau in ihrer Wohnung von einem Einbrecher überrascht. Der Mann hatte dann einen sehr waghalsigen Fluchtweg.

Die Polizei ermittelt nach einem Hauseinbruch in Süpplingenburg. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Um kurz nach 12 Uhr kehrte die Bewohnerin zu ihrer Wohnung in der Kaiser-Lothar-Straße in Süpplingenburg (Niedersachsen) zurück. Als sie jedoch die Tür aufschloss, stand plötzlich ein fremder Mann vor ihr.

Der Einbrecher hatte gestohlenes Bargeld in der Hand. Sie stellte sich ihm prompt in den Weg und er versuchte noch, sich an der Frau vorbeizudrücken, teilte die Polizei Wolfsburg mit.

Als ihm das jedoch nicht gelang, machte er Kehrtwende, lief ins Wohnzimmer, öffnete dort ein Fenster und sprang hinaus.

Der Mann fiel zunächst zweieinhalb Meter in die Tiefe und rannte dann zu seinem geparkten Fluchtauto mit polnischem Kennzeichen. Schließlich fuhr er in unbekannte Richtung davon und die Bewohnerin erstattete Anzeige.