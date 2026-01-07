Einbruch in Gewerbeobjekte: Täter machen hohe fünfstellige Beute
Bad Gandersheim (Northeim) - Unbekannte sind in verschiedene Gewerbeobjekte eingebrochen, bei denen sie Gegenstände im Wert einer hohen fünfstelligen Summe gestohlen haben. Jetzt bittet die Polizei Zeugen um Mithilfe.
Laut polizeilichen Angaben fanden die Einbrüche in der Zeit von Dienstag, 19.30 Uhr bis Mittwoch, 5.50 Uhr in der Straße Hohenhöfen in Bad Gandersheim statt.
Nach den bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter gewaltsam in die dort ansässigen Gewerbeobjekte ein, in welchen sie verschlossene Lagermöglichkeiten aufbrachen und verschiedene Gegenstände mitgehen ließen.
Zum Diebesgut der Unbekannten gehörten unter anderem mehrere Werkzeuge, außerdem ein weißer VW-Kleintransporter, Modell Crafter. Laut den Beamten wird der Gesamtschaden der Einbrüche auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.
Die Polizei Bad Gandersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hilfe bei der Klärung dieses Falles.
Sollte es Zeugen oder Zeuginnen geben, die in genanntem Zeitraum etwas Verdächtiges mitbekommen haben, die Rufnummer der Polizei Gandersheim zur Verfügung: 05382/95390
